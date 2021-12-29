У Львові для незрячих людей стала доступною ще одна пам’ятка

У середу, 29 грудня, у Львові для незрячих презентували 3D макет Гарнізонного храму святих апостолів Петра й Павла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Бронзову мініатюру святині, яку виготовив скульптор Василь Одрехівський, розмістили на площі навпроти храму. Замовником робіт, вартість яких склала близько 400 тис. грн, виступила Галицька районна адміністрація.

Участь у відкритті макету храму взяла і незряча родина Голуб – батьки покійного Героя АТО Юрія Голуба.

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Настоятель Гарнізонного храму о. Тарас Михальчук розповів, що власне ці люди теж певним чином спонукали до такого проєкту.

«Щиро дякуємо авторам, співавторам і усім, хто долучився до створення цього макету. Особливо дякуємо тим, для кого це зроблено. І сьогодні серед наших гостей є родина захисника України Юрія Голуба, який загинув у 2014 році, які є незрячі, і які також нас спонукали до створення цієї особливої локації, щоби можна було шрифтом Брайля відчитати, яким є храм, яка його архітектура», – зазначив отець Тарас Михальчук, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

Так, нова пам’ятка має табличку, написану шрифтом Брайля, щоб незрячі могли прочитати, який це макет. Також має рельєфний Q-код, за яким є озвучена деталізована інформація про саму пам’ятку. Це перша пам’ятка у Львові, яка має ще супровід з аудіоінформацією.

Нагадаємо, 3D модель Гарнізонного храму – вже шостий макет у Львові, адаптований для людей, які не бачать. Так, у місті доступними для незрячих людей є мініскульптури Ратуші, церкви св. Юра, пам’ятника Т. Шевченку, Оперного театру та фігури Матері Божої, що на пл. Марійській.