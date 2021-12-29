Пожежа в реанімації на Франківщині сталась через заупокійну свічку, – ДСНС

Попередньою причиною пожежі в covid-реанімації на Франківщині стало нехтування правилами безпеки. У приміщенні, яке було перенасичене киснем, запалили свічку за померлим пацієнтом. Про це йдеться у Facebook ДСНС України.

В ДСНС назвали причиною пожежі порушення правил пожежної безпеки, зокрема, необізнаність щодо елементарних законів фізики.

За даними рятувальників, в реанімації працювали 5 кисневих концентраторів, відтак повітря було перенасичене киснем. Після смерті пацієнта працівник лікарні поставив у приміщенні заупокійну свічку, через яку і спалахнула пожежа.

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«В реанімації працювали одночасно 5 кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем. Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від covid-19, один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети… У таких умовах швидкого поширення пожежі було не уникнути», – йдеться в повідомленні.

За інформацією надзвичайників, внаслідок пожежі загинули троє людей. Однак, у поліції Франківщини вже заявили, що кількість жертв зросла до чотирьох. Наразі лікарі борються за життя трьох пацієнтів, які отримали травми.

ДСНС анонсували невідкладні перевірки лікарень на стан пожежної безпеки та закликали керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Нагадаємо, вибух із подальшим займанням у реанімації Косівської центральної райлікарні стався у вівторок ввечері, 28 грудня, орієнтовно о 21:22 год. Пацієнтів медикам вдалося евакуювати самотужки до приїзду рятувальників. Загасити пожежу вдалося о 22:00 год. силами 33 вогнеборців.

Всі обставини події з’ясовує поліція, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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