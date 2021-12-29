На Франківщині побільшало жертв після вибуху в реанімації

Внаслідок вибуху у реанімації Косівської центральної райлікарні загинули вже чотири людини. Про це Львівському порталу повідомили у секторі комунікації Нацполіції Івано-Франківської області.

Спочатку було відомо, що внаслідок вибуху у палаті реанімації загинули два пацієнти. Тепер кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

За даними правоохоронців, троє людей загинули безпосередньо під час пожежі, ще одна – померла від коронавірусу. Усі вони були пацієнтами лікарні.

Крім того, внаслідок загорання постраждали ще троє осіб, їх госпіталізували в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

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Нагадаємо, вибух із подальшим займанням у реанімації Косівської центральної райлікарні стався у вівторок ввечері, 28 грудня, орієнтовно о 21:22 год. Пацієнтів медикам вдалося евакуювати самотужки до приїзду рятувальників.

Загасити пожежу вдалося о 22:00 год. силами 33 вогнеборців. Що саме стало причиною вибуху, наразі не відомо.

Всі обставини події з’ясовує поліція, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Фото: ДСНС, поліція