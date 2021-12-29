В реанімації на Франківщині стався вибух: двоє людей загинули

В палаті реанімаційного відділення Косівської центральної рай лікарні стався вибух, який забрав життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Фатальний випадок стався у вівторок ввечері, 28 грудня. Вибух пролунав у палаті реанімації, внаслідок цього загинули двоє людей.
На місці працювали рятувальники, вісім бригад «швидкої» та інші спецслужби.
За даними ДСНС Івано-Франківської області, вибух із подальшим займанням стався орієнтовно о 21:22 год. Двоє загиблих – це пацієнти, ще трьох хворих зі сусідньої палати вдалося врятувати.
Також медики самотужки евакуювали 12 хворих ще до прибуття надзвичайників.
Вогнеборці негайно приступили до ліквідації пожежі, площа якої склала приблизно 55 м кв. Повністю загасити полум’я вдалося силами 33 рятувальників о 22:00 год.
Що саме стало причиною вибуху, наразі не відомо. Всі обставини події встановлюються.
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Фото: ДСНС Івано-Франківщини
Наталя Дуляба