ОСТАННІ НОВИНИ

В реанімації на Франківщині стався вибух: двоє людей загинули

Наталя Дуляба

|

В палаті реанімаційного відділення Косівської центральної рай лікарні стався вибух, який забрав життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Фатальний випадок стався у вівторок ввечері, 28 грудня. Вибух пролунав у палаті реанімації, внаслідок цього загинули двоє людей.

На місці працювали рятувальники, вісім бригад «швидкої» та інші спецслужби.

Реклама партнерів

За даними ДСНС Івано-Франківської області, вибух із подальшим займанням стався орієнтовно о 21:22 год. Двоє загиблих – це пацієнти, ще трьох хворих зі сусідньої палати вдалося врятувати.

Також медики самотужки евакуювали 12 хворих ще до прибуття надзвичайників.

Вогнеборці негайно приступили до ліквідації пожежі, площа якої склала приблизно 55 м кв. Повністю загасити полум’я вдалося силами 33 рятувальників о 22:00 год.

Що саме стало причиною вибуху, наразі не відомо. Всі обставини події встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС Івано-Франківщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів