В реанімації на Франківщині стався вибух: двоє людей загинули

В палаті реанімаційного відділення Косівської центральної рай лікарні стався вибух, який забрав життя двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Фатальний випадок стався у вівторок ввечері, 28 грудня. Вибух пролунав у палаті реанімації, внаслідок цього загинули двоє людей.

На місці працювали рятувальники, вісім бригад «швидкої» та інші спецслужби.

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За даними ДСНС Івано-Франківської області, вибух із подальшим займанням стався орієнтовно о 21:22 год. Двоє загиблих – це пацієнти, ще трьох хворих зі сусідньої палати вдалося врятувати.

Також медики самотужки евакуювали 12 хворих ще до прибуття надзвичайників.

Вогнеборці негайно приступили до ліквідації пожежі, площа якої склала приблизно 55 м кв. Повністю загасити полум’я вдалося силами 33 рятувальників о 22:00 год.

Що саме стало причиною вибуху, наразі не відомо. Всі обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС Івано-Франківщини