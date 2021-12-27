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Окупанти на Донбасі поранили ще одного українського захисника

Наталя Дуляба

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У понеділок, 27 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі важко поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Протягом неділі, 26 грудня, вони п’ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів поранення дістав український захисник. Його негайно шпиталізували, стан воїна – важкий.

Станом на 07:00 год. ранку понеділка, 27 грудня, російські найманці раз встигли порушити «тишу» і обстріляли позиції наших військових поблизу Нью-Йорку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Його у важкому стані доправили у шпиталь.

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Зі свого боку українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

У штабі ООС кажуть, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Російської Федерації.

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