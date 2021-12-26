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Російські окупанти важко поранили українського військового

Аліса Белей

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У неділю, 26 грудня, окупаційні війська на Донбасі продовжували порушувати «тишу» і важко поранили українського військового. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Минулої доби бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню, зокрема один раз із забороненого озброєння.

Окупанти обстрілювали позиції українських військових поблизу Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів. Поблизу Талаківки з безпілотника скинули гранатометний постріл.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Його негайно забрали до шпиталю. Стан здоров’я військового – важкий.

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

У штабі ООС додають, що військо контролює ситуацію на Донбасі та продовжує стримувати збройну агресію Російської Федерації.

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