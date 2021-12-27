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На кордоні з Польщею затримали контрабанду інноваційних ґаджетів

Наталя Дуляба

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На кордоні з Польщею затримали 24-річного українця з вісьмома лептопами CryptoDATA, які вважають першими в світі зашифрованими пристроями. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Випадок днями стався у пункті пропуску «Краківець – Корчова». Сюди на мікроавтобусі Volkswagen Crafter прибув 24-річний мешканець Рівненської області. Для проходження митного контролю він обрав смугу руху «червоний коридор».

У декларації чоловік вказав, що перевозить старі меблі та два велосипеди, однак митники виявили приховану поміж ними техніку. Так, під час поглибленого огляду автівки митники спільно з прикордонниками знайшли 8 нових лептопів CryptoDATA, які вважають першими у світі зашифрованими ґаджетами.

Водій зізнався, що товар попросили перевезти з Німеччини. Вартість техніки встановлять додатково.

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За цим фактом склали протокол про порушення митних правил (ст.472 МК України). Всі ґаджети вилучили, а справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати покарання для контрабандиста.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця

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