Сьогодні у Львові відбудеться благодійний ярмарок для допомоги хлопчику зі СМА

У неділю, 26 грудня, о 14:00 у «Горіховому гаю», що на вулиці Володимира Великого, 14 у Львові відбудеться благодійний ярмарок на підтримку Юрчика Клюса зі спінальною м’язовою атрофією. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«Глінтвейн, чай, кава і веселе товариство не дасть вам замерзнути на даху кінотеатру. Там буде проходити благодійний ярмарок, який підготували вихованці навчально-реабілітаційного центру «Мрія». Минулого року ми всі придбали в них фантастичні різдвяні подарунки для друзів і родини! Всі заколядовані кошти 26 грудня ми віддаємо Юрчику Клюсу», – зазначає співорганізаторка Івона Лобан.

Спінальна м’язова атрофія – це хвороба від якої поступово слабнуть усі м’язи. Через це втрачається здатність сидіти, тримати голову, а з часом і самостійно дихати.

Реклама партнерів

Врятувати дитину може ін’єкція швейцарського препарату Zolgensma, вартістю 2 мільйони доларів. Для лікування СМА використовують також препарати Spinraza і Evrysdі, однак їх потрібно вводити протягом усього життя.

Додамо, у Facebook є група підтримки Юрчика Клюса. Охочим допомогти Юрчику можуть переказати кошти за реквізитами:

Одержувач – ПАТ КБ ПриватБанк

Рр – 29244825509100

МФО – 305299

ЗКПО – 14360570

Призначення: поповнення картки №5168742223205539 (Клюс Ірина) № 5168742716834548 (Клюс І.І)

Реквізити для переказів в іноземній валюті, USD, EUR: Долари № 4731 2171 0646 2524 Євро №4731 2171 0646 0437