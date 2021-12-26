На Львівщині планують створити 16 нових ЦНАПів 

24 грудня відбулася нарада управління з питань цифрового розвитку, де говорили про можливість створення мережі центрів надання адміністративних послуг на Львівщині у 2022 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Так, у 2022 році у Львівській області хочуть створити ще щонайменше 16 ЦНАПів в громадах, які мають населення понад 10 тис. мешканців.

Заступник голови з питань цифрового розвитку Олександр Кулепін зазначив, що в проєкті державного бюджету на 2022 рік закладено лише 231 млн грн субвенції на розвитку мережі ЦНАПів.

«Враховуючи це ми заклали в програму «Цифрова Львівщина» кошти на співфінансування на конкурсних засадах проєктів розвитку мережі ЦНАПів коштом обласного бюджету, передбачених на відповідний рік. Таким чином ми плануємо підтримати проєкти громад по створенню ЦНАПів і залучити максимальну кількість фінансів з державного бюджету», – розповів Олександр Кулепін.

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Як повідомив начальник управління з питань цифрового розвитку Максим Столярчук, успішна реалізація програми «Цифрова Львівщина» дозволить на кінець 2022 року вийти на показник 69 ЦНАПів у 73 громадах у Львівської області.

Нагадаємо, що у Львівській області функціонує 151 точка надання адміністративних послуг, з них:

50 ЦНАПів утворені при органах місцевого самоврядування;

16 територіальних підрозділів;

81 віддалене робоче місце адміністраторів ЦНАП;

2 ЦНАП утворені при РДА.

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