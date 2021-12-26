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Львівські школярі здобули «бронзу» на міжнародній науковій олімпіаді

Аліса Белей

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20 грудня 2021 року в Дубаї завершилася вісімнадцята Міжнародна наукова олімпіада IJSO 2021. Двоє учнів 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею Максим Фургала та Данило Квіт здобули «бронзу». Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві освіти і науки України.

У процесі змагань учасники з 60 країн продемонстрували знання з хімії, біології та фізики. Незважаючи на конкуренцію та високі вимоги жюрі, всі українські учасники отримали нагороди.

За рішенням міжнародного організаційного комітету, право проведення IJSO 2022 надано Україні, а організацію покладено на Національний центр «Мала академія наук України».

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Під час урочистої церемонії закриття відбулася передача прапору IJSO Україні. Участь у передачі прапора взяв Президент Малої академії наук Станіслав Довгий, який запевнив, що Україна докладе всіх зусиль, щоб дев’ятнадцята Міжнародна наукова олімпіада IJSO 2022 пройшла успішно.

Переможці української команди:

  • Палант Едуард – Срібло. 10 клас, Комунальний заклад «Харківський фізико-математичний ліцей №27»;
  • Богдан Марина – Срібло. 10 клас, Херсонський фізико-технічний ліцей;
  • Фургала Максим – Бронза. 10 клас, Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
  • Квіт Данило – Бронза. 10 клас, Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
  • Панасенко Олександр – Бронза. 10 клас, Комунальний заклад «Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради;
  • Нескоромна Діана – Бронза. 10 клас, Комунальний заклад «Харківський фізико-математичний ліцей №27».

Нагадаємо, українські школярі здобули дев’ять медалей на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Українська команда виборола одне «золото», три «срібла» та п’ять «бронз».

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Фото: МОН

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