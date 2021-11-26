Львівські школярі стали призерами Міжнародної олімпіади з астрономії

Українські школярі здобули дев’ять медалей на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Українська команда виборола одне «золото», три «срібла» та п’ять «бронз». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Шестеро переможців – вихованці Львівського фізико-математичного ліцею. Зокрема, до основної команди увійшли:

Святослав Лушней – золото

Олександр Козак – срібло

Северин Шикула – срібло

Ірина Гонцовська – бронза

Іван Симотюк – бронза

Гостьова команда: Назар Тхір – бронза

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Олімпіаду організовувала Колумбія, але через карантин вона відбулась у змішаному форматі. Основне журі працювало в Колумбії, а паралельно з ним роботи перевіряли в Україні. Учасники працювали у своїх країнах. Українська команда зібралась на базі лабораторії Малої академії наук у Києві.

Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (IOAA) – щорічне змагання з астрономії та астрофізики для дітей до 18 років. Основна мета IOAA – сприяти зростанню інтересу до астрономії та суміжних предметів, особливо через загальну освіту молоді, та сприяти розвитку міжнародних контактів між різними країнами щодо просування астрономії та астрофізики в школах.

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