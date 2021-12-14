Укрзалізниця запустить експрес зі Львова до Ворохти

АТ «Укрзалізниця» до кінця року запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта. Про це Львівському порталу повідомили в Укрзалізниці.

«Таким чином українці та гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова, дістатись курорту Буковель, чи здійснити мрію піднятись на найвищу гору України – Говерлу, доїхавши до Ворохти», – прокоментував керівник пасажирського напрямку АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

На маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.

Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.

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