За несвоєчасне прибирання Львова від снігу оголосили 16 доган

У п’ятницю, 24 грудня, за неякісне прибирання міста від снігу керівники житлових відділів усіх районів міста, керівники ШРП міста та кількох управляючих компаній отримали 16 доган. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, у п’ятницю зранку відбулося засідання штабу щодо прибирання міста. Під час засідання було оголошено 16 доган: шістьом керівникам житлових відділів усіх районів, чотирьом керівникам ШРП міста, а також директорам деяких управляючих компаній.

«Маю надію, що ці заходи дисциплінарного впливу мотивуватимуть більш відповідально ставитись до своїх посадових обов’язків», – сказала Ірина Маруняк, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, цього року для прибирання вулиць та доріг Львова буде залучено 137 одиниць техніки комунальної техніки та 107 одиниць приватної.

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