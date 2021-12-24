Сьогодні – католицький Святвечір

24 грудня християни західного обряду святкують різдвяний Святвечір. Про це пише РІСУ.

Різдво – велике християнське свято Народження Ісуса Христа, незвичайної події, що від неї весь християнський світ веде своє літочислення. Римо-Католицька Церква, більшість протестантських Церков, а також деякі православні – включаючи Константинопольску (крім Афона), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську й Грецьку святкують Різдво в ніч з 24 на 25 грудня.

Різдву Христовому передує чотиритижневий піст. Його останній день називається Святим Вечором.

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Ввечері 24 грудня, коли загоряється перша зірка, що колись вказала дорогу мудрецям до новонародженого дитяти, родини збираються за святковим столом. Перед початком трапези читається уривок з Євангелія, співається перша колядка, потім усі переломлюють різдвяний хліб – облатку, що символізує радість свята, яке наближається. Облатки освячуються в храмах під час чотиритижневого посту перед Різдвом.

На скатертину обіднього столу іноді кладуть декілька джгутів сіна – як нагадування про Вифлеємські ясла. Крім куті на столі обов’язково стоять 12 пісних страв. В кінці Святвечора традиційно співають Колядки та відправляються до храму на святкову Месу.

Наступний день після Святвечора – Різдво. За біблійною оповідкою, цього дня у Вифлеємі в хліві Діва Марія народила Ісуса Христа. Першими, хто привітав новонародженого, були пастухи. Звістку про появу на світ сина Божого їм принесли янголи. Пізніше до немовляти прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про Месію знали з легенд. За вченням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

Нагадаємо, у Львові з нагоди святкування Різдва за Григоріанським календарем 24 та 25 грудня відбудеться декілька різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах міста.

Зазначимо, ще у 2017 році українці вперше офіційно почали святкувати католицьке Різдво. Проте поки що більшість українців не підтримує перенесення Різдва на 25 грудня.

Нещодавно глава Православної церкви України Епіфаній спрогнозував, що українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

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