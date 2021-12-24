Двом заступникам Гримак погодили зарплату та премії на наступний рік

У четвер, 23 грудня, під час сесії Львівської обласної ради погодили двом заступникам голови Львівської облради Євгену Гірнику та Юрію Холоду зарплату та премії на 2022 рік. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Перший заступник голови ЛОР Євген Гірник у 2022 році буде отримувати посадовий оклад, який відповідає штатному розпису. Також він матиме надбавки за 4 ранг посадової особи, за вислугу років у розмірі 15% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.

Окрім цього йому передбачено доплату за науковий ступінь кандидата економічних наук у розмірі 5% посадового окладу.

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Заступник голови ЛОР Юрій Холод у 2022 році також одержуватиме посадовий оклад, який відповідає штатному розпису. Окрім цього, йому передбачали надбавки за 4 ранг посадової особи місцевого самоврядування та за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.

Також обоє заступників у наступному році отримуватимуть щомісячне преміювання в розмірі до 200% посадового окладу за фактично відпрацьований час.

Юрій Холоду та Євгену Гірнику виплачуватимуть щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Як пише видання Варіанти, протягом 2021 посадовий оклад Євгена Гірника коливався від 8 до 16 тисяч гривень.

Упродовж року заступник голови Львівської облради отримував різну платню, загалом зі всіма нарахуваннями вона становила від 32 до 142 тисяч гривень. Найбільше Гірник отримав травні – 142 тисячі гривень, 56 тисяч із яких склала допомога на оздоровлення.

Щодо Юрія Холода, то у цьому році його посадовий оклад становив від 8,2 до 15,1 тисяч гривень. Протягом цього року зарплата Холода з усіма нарахуваннями коливалася від 36 до 116 тисяч гривень.

Нагадаємо, депутати Львівської облради також погодили зарплату та премії голови ЛОР Ірині Гримак на 2022 рік.

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