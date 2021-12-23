Депутати погодили зарплату та премії голови ЛОР Гримак на 2022 рік

Депутати Львівської обласної ради погодили умови оплати праці голови обласної ради, голови Львівської обласної ради на 2022 рік. Про це повідомляє Львівський портал.

Зокрема, голова Львівської облради Ірина Гримак отримуватиме посадовий оклад згідно зі штатним розписом та надбавки за перший ранг посадової особи місцевого самоврядування, за вислугу років у розмірі 25% посадового окладу та за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу.

Крім цього голова ЛОР у наступному році отримуватиме преміювання щомісячно за фактично відпрацьований час до посадового окладу в розмірі середньовідсоткового преміювання в поточному місяці працівників апарату ради ІІІ та ІV категорій посад, але не більше 200%.

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Також їй виплачуватимуть щорічно матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Як пише видання Варіанти, протягом 2021 посадовий оклад Ірини Гримак варіювався від 12 до 19 тисяч гривень

Упродовж року голова Львівської облради отримувала різну платню, загалом зі всіма нарахуваннями вона коливалась від 40 до 77 тисяч гривень. А за липень Ірина Гримак заробила понад 187 тисяч гривень, 77 тисяч гривень із яких склала допомога на оздоровлення.

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