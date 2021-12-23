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Саудівський лоукостер відновлює рейси до Львова

Ольга Денисяка

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Саудівський лоукостер Flynas навесні 2022 року відновить прямі рейси зі столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда до Львова. Про це повідомляє avianews.

Авіакомпанія відновить польоти з 3 травня. Рейси виконуватимуть тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу.

Хоча Flynas позиціонує себе як бюджетний авіаперевізник, авіаквитки в обидві сторони без багажу коштують 720 доларів. Така вартість зумовлена тривалістю рейсу – 5,5 годин. Окрім того, рейс орієнтований на туристів із Саудівської Аравії, які з настанням спеки у своїй країні вирушають у прохолодніші регіони.

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Flynas уперше вийшов на український ринок улітку 2021 року. У червні авіакомпанія полетіла до київського аеропорту Бориспіль, у липні – до Львова. Маршрутна мережа Flynas в Україну включала п’ять напрямків: Ер-Ріяд-Київ, Джедда-Київ, Ер-Ріяд-Львів, Джедда-Львів та Ель-Касім-Львів. Останні два маршрути виконувались як один рейс із проміжною посадкою. Восени Flynas згорнула чотири з п’яти маршрутів. Зараз авіакомпанія виконує лише один рейс — Ер-Ріяд-Київ.

За даними Державного агентства розвитку туризму, за 9 місяців 2021 року в Україну відвідали майже 50 тисяч туристів із Саудівської Аравії, які витратили в країні 100 мільйонів гривень.

Саудівський лоукостер вирішив полетіти в Україну після того, як влада Саудівської Аравії дозволила з травня поїздки своїх громадян за кордон.

Розвитку в’їзного туризму сприяло й те, що в Україні скасували візи для підданих Саудівської Аравії. Досі прямі рейси між Україною та Саудівською Аравією не виконувались.

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