Зі Львова відкриють авіарейс до Саудівської Аравії

Авіакомпанія Flynas відкриє прямий регулярний авіарейс зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду. Про це пише Avianews.

Авіакомпанія почне польоти по цьому маршруту вже з 3 липня. Літати буде два рази в тиждень – по вівторках і суботах.

Розклад рейсів Ер-Ріяд – Львів – Ер-Ріяд авіакомпанії Flynas:

Ер-Ріяд 13:40 – Львів 18:50, вівторок, субота

Львів 19:40 – Ер-Ріяд 1:10, вівторок, субота

Мінімальна ціна авіаквитків Львів – Ер-Ріяд в обидві сторони починається від 2644 саудівських ріалів, що є еквівалентом $ 705.

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У цю вартість входить тільки перевезення одного місця ручної поклажі з габаритами до 56х36х23 см і вагою до 7 кг. Провезення багажу, харчування і вибір місця оплачуються додатково.

Висока вартість пояснюється відсутністю конкуренції і тим, що тривалість перельоту становить 5,5 годин.

Додамо, лоукостер Flynas вийшов на український ринок 11 червня, відкривши рейси з Ер-Ріяда в київський аеропорт Бориспіль. Цей маршрут спочатку буде обслуговуватися три рази в тиждень зі збільшенням частоти до щоденної.

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