Для розвитку освіти Львівщини у 2022 році виділили майже 39 млн грн. Куди спрямують кошти?

У 2022 році у Львівській області на розвиток освітньої галузі виділили майже 39 млн грн з обласного бюджету. Їх скерують на різноманітні освітні проєкти, також у наступному році мають оновити матеріально-технічну базу закладів професійно-технічної освіти. Відповідні зміни до Комплексної програми підтримки галузі освіти Львівської області у четвер, 23 грудня, підтримали 69 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Програма охоплює усі основні освітні напрямки – це дошкільна, загальна середня, спеціальна та спеціалізована освіта, також це позашкільна, профтехосвіта та фахова перед вища освіта, вища освіта та наука і педагогічна освіта.

Найбільше коштів цьогоріч в області витратять на розвиток спеціальної освіти та профтехосвіти – майже 10 млн грн.

Зокрема, протягом року в дитсадках області впроваджуватимуть інноваційні освітні програми, організовуватимуть освітнє середовище за критеріями якості з методики ECERS-3. Загалом на програму розвитку дошкільної освіти спрямували 2,4 млн.

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У загальній середній освіті, на яку передбачили 4,1 млн грн, теж впроваджуватимуть низку проєктів. Вони стосуватимуться статевого виховання, формування навичок читацької культури, створення сучасної знімальної студії тощо. Також планується розвиток мережі центрів професійного розвитку педагогічних працівників області.

У 2022 році планується модернізація навчальних кабінетів санаторних та спеціальних шкіл, НРЦ, засновником яких є Львівська обласна рада. Придбання й встановлення інтерактивних навчальних комплексів. Крім цього, планується впровадження профільного навчання за спеціальностями «масажист», «перукар», «кухар», «швачка», «столяр» та ін. для учнів 10-13 класів спеціальних освітніх закладів ЛОР. Також передбачається оздоровлення учнів закладів освіти обласного підпорядкування. Мова йде про дітей-сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. На розвиток спеціальної освіти скерували 9,7 млн.

Позашкільна та спеціалізована освіта у наступному році передбачає реалізацію різних проєктів: оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів та установ освіти, відвідування музеїв, навчальних лабораторій, кіношколи тощо. На позашкілля обласні депутати спрямували 1,7 млн грн.

Також у 2022 році оновлять матеріально-технічну базу закладів професійно-технічної освіти на це виділять майже 8 млн грн. Також проведуть профорієнтацію щодо дуальної освіти в ЗПТО. Крім цього створять інноваційний технологічний простір для навчання впродовж життя. Його хочуть створити на базі Новояворівського та Червоненського ВПУ. Для розвитку профтехосвіти та фахової перед вищої освіти скеровано 9,7 млн грн.

Для вищої і професійної освіти у наступному році створять гуртки інноваторства та винахідництва при закладах фахової передвищої та вищої освіти. Також планується преміювання талановитої студентської молоді. Мова йде про обласну премію імені В’ячеслава Чорновола за доробки в галузі гуманітарних і суспільних наук. Преміюватимуть також і науковців, викладачів Львівщини за дослідження, корисні регіону та Україні. У 2022 році вищу та професійну освіту профінансують на 5 млн грн.

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