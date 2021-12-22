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Львів'ян запрошують на етнофестиваль «Зимова Країна Мрій»: програма

Аліса Белей

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У суботу, 18 грудня у Львові розпочався етнофестиваль «Країна Мрій». Цього тижня, 3 24 по 26 грудня, на ньому виступатимуть Альона-Альона, Dakh Daughters та Аліна Паш. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

З 24 по 26 грудня 2021 року, а також 2 січня та з 7 по 9 січня 2022 у Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22) у Львові відбувається «Зимова Країна Мрій». Браму фестивалю відкривають о 15:00.

На території «Країни Мрій» діятиме:  

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  • резиденція Святого Миколая із його помічником – Ангеликом;
  • дитячий майданчик, де можна зануритися в атмосферу дитячих народних ігор і забав;
  • майстер класи, завдяки яким можна доторкнутися до всесвіту традиційного мистецтва;
  • невелика ярмарка народних майстрів та інші розваги. 

У суботу, 25 грудня, на фестивалі можна буде побачити, як виглядає дриґ – традиційні танці та співи у Львові. Такі, якими їх пам’ятають старші люди в селах, ці танці танцюються під усталений склад інструментів – скрипка, басоля (народна віолончель), бубон. 

Також цього дня виступить львівський гурт автентичної музики «Коралі». Завітають з колядницьким репертуаром різних куточків України. 

У неділю, 26 грудня, на «Країні Мрій» також танцюватимуть дриґ танці і виступить «Міклухо Маклай» – львівський гурт, який заспіває колядок та інших пісень з  Центральної України, Гуцульщини, Лемківщини, Галичини.  

Також цього вікенду на вас чекають гурти:

  • 24 грудня, 2021 – Alina Pash та Troye Zillia;
  • 25 грудня, 2021 – alyona alyona та Joryj Kloc;
  • 26 грудня, 2021 – Dakh Daughters та Lemko Bluegrass Band.

Нагадаємо, вхід на етнофестиваль «Країна Мрій» є безкоштовним. Квитки на концерти та повна програма за цим посиланням.

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