Олег Скрипка відкриє у Львові етнофестиваль «Країна Мрій»

У суботу, 18 грудня, у Львові розпочинається етнофестиваль «Країна Мрій». Фестиваль відкриє відомий український виконавець Олег Скрипка. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Львів’ян та гостей міста запрошують відвідати «Зимову Країну Мрій» 18, 19, 24-26 грудня 2021 року та 2, 7-9 січня 2022. Фестиваль відбудеться у Львові у Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22).

На гостей чекає ялинка, Резиденція Святого Миколая, Різдвяна Шопка, вертепи, мистецькі майстерні та майстер класи, ярмарок, майданчик для дітей, традиційні танці, смачна етнічна їжа та гарячі напої і багато музики.

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Виступатимуть відомі українські виконавці: Воплі Відоплясова, Альона-Альона, Калуш, Аліна Паш, Dakh Daughters, Joryj Kloc, Хорея Козацька, Гайдамаки, Бурдон, Юрій Йосифович та Нова Автентика, Гордій Старух, Майстерня ЧГС, Пиріг Батіг, Lemko Bluegrass Band та Олег Скрипка з НАОНІ Оркестра.

Олег Скрипка та Воплі Відоплясова під час свого виступу на фестивалі презентують пісню та кліп «Новий Рік». У пісні легенди українського року розповідають про святкування Нового року.

«Кліп на пісню було знято на екзотичному та романтичому острові Кіпр за участі відомої української акторки Дарії Трегубової. Відео надихає, настрій підіймає та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє та вже отримло попередньо схвальні відгуки від експертів музіндустрії», – повідомляють організатори.



Вхід на етнофестиваль «Країна Мрій» – безкоштовний. Квитки на концерти є в продажу. Повну програму можна переглянути за цим посиланням.

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