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На двох львівських школах з’явились мурали, які намалювали самі учні

Наталя Дуляба

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На стінах львівських шкіл №65 та №77 намалювали два мурали, які розробили самі ж учні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, на фасаді СЗШ №77, що на вул. Виговського, 7-А, намалювали Володимира Великого. Це зробили неспроста, адже школа спеціалізується на поглибленому вивченні економіки, а саме Володимир Великий започаткував срібники та злотники. Таку ідею подала школярка  Анна Діда, яка сама ж і створила ескіз.

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Другий мурал відкрили на стіні СЗШ №65, що на вул. Роксоляни, 35. Тут намалювали дівчину з вінком на голові, що уособлює Україну.

Обидва ескізи муралів перемогли на загальноміському конкурсі. Їх реалізовували за бюджетні кошти.

«Коли до нас підійшли із Pixlab з ідеєю конкурсу шкільних муралів, у нас було одне прохання. Ми хотіли, щоб це було не просто конкурсом, де учні можуть реалізувати свій творчий потенціал, але й навчанням для реалізації свого проєкту завдяки фандрайзингу», – розповіла спеціалістка сектору виховної роботи та дозвілля міського управління освіти Іванна Гнідець.

Нагадаємо, активно малювати мурали у Львові почали у 2020 році, аби популяризувати відомих постатей культури та мистецтва, які жили у місті.

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Фото: ЛМР

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