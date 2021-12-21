У львівській лікарні швидкої допомоги відремонтували терапевтичне відділення

У лікарні швидкої медичної допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука, відкрили повністю відремонтоване терапевтичне відділення, а також частини відділень урології й гінекології. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

В лікарні повністю відновили терапевтичне відділення. Тут намагалися влаштувати максимально комфортні умови перебування для пацієнтів.

«Сьогодні відкрили повністю оновлене терапевтичне відділення. У кожному крилі перебуває по 50-60 людей. Відділення є з комфортними ліжками, матрацами, тумбочками. Це дуже гарні умови для перебування пацієнтів. Терапія вже має підрозділи: відкрито ендокринологічний, гастроентерологічний та пульмонологічний підрозділи, тобто кожен пацієнт з різними захворюваннями має свого спеціаліста, який його лікує», – розповів керівник Першого територіального медоб’єднання Львова Олег Самчук.

У відділеннях урології, а також гінекології й патології вагітності наразі ще тривають роботи. Проте в урології вже працює крило з трьома оновленими операційними, також відкрили частину гінекологічного відділення. Тут відремонтували палати, закупили нове медобладнання та устаткування.

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У ремонти в лікарні швидкої допомоги вклали як бюджетні кошти, так і гроші меценатів. Втім у скільки саме обійшлися всі роботи, у мерії не уточняють.

Нагадаємо, львівська лікарня швидкої допомоги, дитяча лікарня на Орлика та 8-ма міська лікарня увійшли до новоствореного територіального медоб’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивний методів лікування та швидкої медичної допомоги».

Воно запрацювало наприкінці листопада. Ці три лікарні надають всю ургентну (невідкладну) допомогу мешканцям Львівської громади.

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Фото: ЛМР