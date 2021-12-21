Працівники львівського «Охматдиту» оголосили недовіру директорці Олександрі Бурді

Колектив Львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» оголосив недовіру директорці медзакладу Олександрі Бурді та просить депутатів звільнити її з посади. Відповідне звернення у вівторок, 21 грудня, під час сесії Львівської облради озвучила заступниця директора «Охматдиту» з медичної частини Олена Березовська, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час сесійного засідання директорка львівського «Охматдиту» Олександра Бурда мала звітувати про роботу лікарні, проте наразі вона перебуває на лікарняному. Натомість під час сесійного засідання доповідала її заступниця з медичної частини Олена Березовська.

Вона озвучила звернення працівників «Охматдиту», в якому йдеться, що працівники «висловлюють недовіру Бурді Олександрі Йосипівні та просять звільнити її із займаної посади».

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«Замість управлінських обов’язків з питань організації й адміністративно-господарської діяльності, більшість часу займалася (Олександра Бурда, – ред.) лікувальною роботою. Також не проводиться робота стосовно виконання наказів та розпоряджень управління майном спільної власності обласної ради що виходу з кризової ситуації, що пов’язана з виникненням заборгованості по заробітній платі перед працівниками та кредиторами лікарні. Не проводиться робота щодо диференціації заробітної плати працівників, що дасть можливість у 2022 році справедливо виплачувати зарплату працівникам лікарні», – озвучила текст заяви Березовська.

Також, як стверджує Березовська, тендерні процедури на закупівлі для потреб «Охматдиту» відбуваються непрозоро. Крім цього є скарги батьків на неякісне харчування маленьких пацієнтів.

«Колектив лікарні не бачить можливості подальшої співпраці з Олександрою Бурдою, просить відсторонити її від посади та призначити виконувача обов’язків керівника», – додала Олена Березовська.

За її словами, заяву вже підписало усі заступники директорки та керівники відділень.

У результаті обговорень обласні обранці вирішили перенести це питання, щоб сесійному сама директорка львівського «Охматдиту» прозвітувала про роботу.

Нагадаємо, Олександру Бурду затвердили на посаду львівського «Охматдиту» у березні 2020 року.

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