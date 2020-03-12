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Директором львівського ОХМАТДИТу офіційно стала Олександра Бурда

Соломія Головіна

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Львівська обласна рада у четвер, 12 березня, під час пленарного засідання затвердила на посаду директора обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Олександру Бурду. За відповідне рішення проголосувало 62 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як відомо, Олександра Бурда, яка була в.о. директора «ОХМАТДИТу», 23 січня отримала найбільше голосів членів комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я.

Зауважиммо, що йде мова про укладення контракту з Олександрою Бурдою терміном на 5 років.

Довідка

Бурда Олександра Йосифівна 1959 р. н., громадянка України; повна вища освіта за спеціальністю «Педіатрія», інтернатура та аспірантура із кваліфікацією «Дитяча хірургія», Кандидат медичних наук, пройшла навчання у Львівській бізнес школі при УКУ «Лідерство в охороні здоров’я», нагороджена почесними грамотами: Департаменту охорони здоров’я ЛОДА та МОЗ України, загальний стаж професійної діяльності –  37 років.
З вересня 2003 р. і дотепер заступник директора з хірургічної роботи КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ».

Фото: ЛОР

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