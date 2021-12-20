Львівські стрибуни у воду потрапили до фіналів командного чемпіонату України-2021

Упродовж 13-18 грудня в київському центрі спорту «Ліко» тривав Командний чемпіон України, який став головним стартом з відбору до складу національної збірної команди зі стрибків у воду на новий сезон. Львівські стрибуни потрапили до фіналів чемпіонату. Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Участь у цих офіційних національних змаганнях взяли збірні команди усіх областей України, де культивуються стрибки у воду: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Львівська, Луганська, Харківська області та місто Київ.

Загалом під час цього чемпіонату було розіграно 13 комплектів нагород, а саме: командних змаганнях, у стрибках з 1 та 3-метрового трамплінів, вишки, синхронних стрибках з 3-метрового трампліну та 10-метрової вишки, а також змагання змішаних пар з трампліну та вишки.

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Вихованці львівської школи стрибків у воду під керівництвом тренерів у складі: Дмитро Адамчук, Уляна Кавійчик, Вадим Мельніков (ЗТ України), потрапили до чотирьох фіналів, де гідно змагалися з титулованими лідерами національної збірної команди України.

Серед яких Олексій Середа (Луганська область), Станіслав Оліферчик (Донецька область), Олег Сербін (Запорізька область), Анна Арнаутова, Кіріл Болюх, Ксенія Байло (Київ) та ін.

Найкраще у столичному басейні змагалася 13-річна Віра Середяк, яка принесла залікові бали для загальнокомандного заліку, посівши шосте місце у синхронних стрибках серед жінок на 3-метровому трампліні.

Виступаючи у парі з представницею Миколаївщини Поліною Мишкіною у цікавій і напруженій боротьбі, цей дует відстав від «бронзових» призерок всього на 12 балів.

У міксті в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну львів’яни 13-річна Віра Середяк та 14-річна Ілля Шлом’як фінішували сьомими, поступившись у конкурентній боротьбі спортсменам з Києва, які посіли третє місце, всього 10 балами.

Також Віра Середяк, невдало виконавши одну спробу в серії фінальних стрибків, посіла останнє, 12 місце у змаганнях серед жінок із 3-метрового трампліну.

Ще одна львівська пара – брати 14-річний Ілля Шлом’як та 10-річний Матвій Шлом’як, який виявився наймолодшим учасником у фіналі чоловічих синхронних стрибків з 3-метрового трампліну, завершили змагання на 9 місці, де тріумфували лідери світових стрибків у воду Олексій Середа та Кіріл Болюх.

У загальнокомандному заліку командного чемпіонату України-2021 зі стрибків у воду збірна Львівщини опинилася на останньому дев’ятому місці.

Львівський тренер Дмитро Адамчук, свого часу уславлений стрибун у воду, успішно виконував на цьому чемпіонаті функції рефері та коментатора змагань.

Перебіг змагань командного чемпіонату України-2021 можна оглянути на офіційному ютуб-каналі Федерації України зі стрибків у воду:

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Нагадаємо, цьогоріч у травні Ксенія Байло і Олексій Середа стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках змішаних пар з 10ти метрової вишки ЧЄ з водних видів спорту.

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