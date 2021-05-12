ОСТАННІ НОВИНИ

Українці – чемпіони Європи у змішаних стрибках у воду з 10м платформи

Андрій Котенський

|

Ксенія Байло і Олексій Середа – чемпіони Європи у синхронних стрибках змішаних пар з 10ти метрової вишки ЧЄ з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, повідомляє федерація України зі стрибків у воду.

Наші 15-річні стрибуни у воду

  1. Україна (Олексій Середа / Ксенія Байло) – 325.68 балів
  2. Велика Британія (Андре Спендоліні-Сірієкс / Ноа Вільямс) +18.36
  3. Росія (Віктор Мінібаєв / Єкатєріна Беляєва) +23.10

«Ми очікували, що будемо боротися за медалі, але не очікували, що це буде «золото». Разом ми тренуємося всього 10 днів, тому дуже раді, що нам все вдалося – прокоментували свій тріумф Олексій Середа та Ксенія Байло.

Зазначимо, що для Ксенії Байло – це перший міжнародний старт і вона одразу піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.

Юний Олексій Середа уже доволі титулований стрибун у воду, у його активі. На домашньому чемпіонаті Європи спортсмен спершу став срібним призером у синхронних стрибках з вишки в парі з Олегом Сербіним, а потім у індивідуальних стрибках став чемпіоном Європи. Після цієї перемоги Середа став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду в історії.

Відео: emrah yüksel

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...