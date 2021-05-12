Українці – чемпіони Європи у змішаних стрибках у воду з 10м платформи

Ксенія Байло і Олексій Середа – чемпіони Європи у синхронних стрибках змішаних пар з 10ти метрової вишки ЧЄ з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, повідомляє федерація України зі стрибків у воду.

Наші 15-річні стрибуни у воду

Україна (Олексій Середа / Ксенія Байло) – 325.68 балів Велика Британія (Андре Спендоліні-Сірієкс / Ноа Вільямс) +18.36 Росія (Віктор Мінібаєв / Єкатєріна Беляєва) +23.10

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«Ми очікували, що будемо боротися за медалі, але не очікували, що це буде «золото». Разом ми тренуємося всього 10 днів, тому дуже раді, що нам все вдалося – прокоментували свій тріумф Олексій Середа та Ксенія Байло.

Зазначимо, що для Ксенії Байло – це перший міжнародний старт і вона одразу піднялася на найвищу сходинку п’єдесталу.

Юний Олексій Середа уже доволі титулований стрибун у воду, у його активі. На домашньому чемпіонаті Європи спортсмен спершу став срібним призером у синхронних стрибках з вишки в парі з Олегом Сербіним, а потім у індивідуальних стрибках став чемпіоном Європи. Після цієї перемоги Середа став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду в історії.

Відео: emrah yüksel