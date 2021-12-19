В Україні запустили сайт про здорове харчування в школах

В Україні розпочала роботу платформа про здорове харчування у школах «Знаїмо». Вона є частиною реформи системи шкільного харчування. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Платформа містить всю ключову інформацію про реформу, нормативно-правову базу, навчальні матеріали, підказки про реформу тощо. Основне завдання платформи – інформувати освітніх управлінців, керівників закладів освіти, педагогів та батьків про зміни в системі харчування та найкращі практики організації харчування у школах.

Назва «Знаїмо» розшифровується як «знаємо, що їмо».

На платформі зібрано інформацію для освітніх управлінців та керівників закладів освіти про нормативно-правові акти, які стосуються реформи шкільного харчування, роз’яснення з організації харчування у школах, закупівель продуктів та обладнання, приклади успішних практик тощо. Ці матеріали допоможуть проводити зміни на місцях і забезпечувати школярів здоровим харчуванням.

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На платформі розміщено, зокрема, рекомендовані меню для шкіл і технологічні картки приготування страв, інформацію про харчування для дітей з особливими дієтичними потребами, відеоінструкції щодо сучасних форм організації шкільного харчування та впровадження системи HACCP.

Окремий розділ для батьків учнів містить матеріали, які допоможуть краще зрозуміти особливості здорового харчування, ролі різноманітного раціону й ризики, спричинені нездоровим харчуванням та ожирінням. Розділ також містить поради, як допомогти дітям призвичаїтись їсти корисно.

Розділ із навчальними та інформаційними матеріалами стане в нагоді учням та педагогам. Такі матеріали допоможуть учням більше дізнаватись про здорове харчування, вивчаючи різні предмети у школі.

Крім того, у відповідному розділі платформи розміщено матеріали, які допоможуть бізнесу зрозуміти доцільність і переваги допомоги школам, що змінюють систему харчування. Інформація на порталі регулярно оновлюватиметься і доповнюватиметься новими матеріалами.

Підтримку в розробці сайту надали Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Швейцарсько-українські проєкти DECIDE та «Діємо для здоров’я», Асоціація дієтологів України, команда Євгена Клопотенка. IT-партнером виступила компанія SoftServe.

Нагадаємо, у 2019 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської розпочато реформу системи шкільного харчування. Протягом 2020 року було проведено необхідні зміни законодавчих норм, зокрема – затверджено оновлений Санітарний регламент і нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів у школах, розроблено методичні рекомендації щодо закупівель і методичні настанови для використання системи НАССР.

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