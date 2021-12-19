У Львові відбувся благодійний вечір для підтримки Музею Голодомору

У суботу, 18 грудня, у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відбувся благодійний вечір «Що загинуло – Воскресне». Його мета – вшанувати пам’ять мільйонів людей, які стали жертвами геноциду українського народу та об’єднати благодійників у великому завданні – відродженні правди про Голодомор через створення основної експозиції майбутнього музею. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Будівництво самого приміщення Музею Голодомору, який невдовзі постане у Києві, профінансують державним коштом. Голова Наглядової ради Фонду Музею Голодомору Іван Васюник розповів, що завершити планують наступного року. Натомість, благодійники фінансово підтримують створення експозиції майбутнього Музею.

«Це не лише перший Музей Голодомору у світі, а й перший такого масштабу музей, як культурний проект, в Україні за 30-ть років. До проекту долучається кожен скільки може і кожен внесок є вагомий. Є сотні родин з різних куточків України, які вже зробили внески, також – це компанії, які внесли значні суми, митці, які скерували у майбутній музейний фонд свої твори», – зазначив Іван Васюник.

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Сьогодні благодійна ініціатива набирає обертів, а розпочалась вона саме на Львівщині. Ще у липні в області провели благодійний вечір «Творимо Музей Голодомору разом». Починаючи з травня, спільно з представниками львівської бізнес-еліти, митцями та лідерами громадської думки, розпочали роботу з підготовки благодійного мистецького вечора «Що загинуло – Воскресне». Подія у Львівському оперному театрі має закласти фундамент постійної фінансової підтримки Музею Голодомору і продовжити традицію меценатства для знакових культурних проєктів України.

Будівництво та робота над експозиціями Музею Голодомору сьогодні є прикладом державно-приватного партнерства, співпраці між державою і благодійниками.

Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник зазначив, що наразі вдалось зібрати вже 10 мільйонів гривень.

«Благодійний вечір «Що загинуло – воскресне!» по збору коштів для завершення основної експозиції Музею Голодомору – відбувся! Лише на цьому етапі уже зібрано майже 10 мільйонів гривень. Ще стільки ж задекларовано та надійде від благодійників найближчим часом. Дякую всім, хто долучився, хто відгукнувся, хто розуміє наскільки важливо зберегти пам’ять для майбутніх поколінь», – повідомив Ігор Васюник.

Водночас Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук відзначив, що до до благодійної ініціативи долучаються і українці, які мешкають закордоном.

«Цей проєкт є унікальною співпрацею між державою і громадою. Ми повинні рятувати пам’ять тих людей, які тоді померли цією страшною голодною смертю. Радянський режим використав голод як найдешевшу у світі зброю масового знищення. Сьогодні ж нашим обов’язком є пам’ятати про наших братів і сестер, українців, які померли від голоду. І кожен, хто долучається до цього проєкту, ніби виводить із небуття і забуття конкретну особу. Очевидно, що уся наша церква в Україні і на поселеннях долучається до цієї ініціативи. Українці в Канаді, США, Аргентині, Бразилії, Австралії відчувають своїм обов’язком справді зберігати пам’ять про голодомор і долучаються до цієї святої справи», – зазначив Блаженніший.

Долучитися до проєкту з будівництва музею можна через низку фандрейзингових проєктів Фонду Музею Голодомору. Це благодійницькі пакети «Співтворці, партнери, друзі», «Приятелі музею». А також краудфандингова платформа «Зерна правди». Тут кожен благодійний внесок дає змогу проростити зернину з конкретним іменем жертви Голодомору з Мартиролога, складеного у 2008-2010 роках у межах унікального проєкту «Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні».

До слова, «Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні» представили присутнім на благодійному вечорі. Окрім цього, на заході символічно, вперше у стінах Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, пролунав твір Густава Малера «Воскресіння».

Нагадаємо, що експозиція майбутнього Музею Голодомору створюється українськими музеологами, істориками та фахівцями з інших суміжних дисциплін. За дизайн-проєкт експозиції відповідають всесвітньовідомі дизайнерські компанії: Haley Sharpe Design Ltd (Канада- Велика Британія) та Nizio Design International (Польща).

Сучасна експозиція за міжнародними стандартами розповідатиме про передумови та причини геноциду українського народу, механізм його вчинення, стратегії виживання та наслідки, персональні виміри злочину, міжнародне визнання Голодомору тощо. Дискурс основної експозиції розгортатиметься у людському вимірі. Усна історія, що є основним джерелом відомостей про історію геноциду українського народу – Голодомор 1932-33 років, стане одним з головних засобів формування експозиції.

Відвідувачі музею матимуть доступ до джерельної бази, архівних матеріалів, які стосуватимуться не лише 1932-33 років, а й розкриватимуть процес підготовки комуністичного режиму до геноциду українського народу та тривалий процес «замовчування» злочину й дегуманізації жертв Голодомору.

Завершити Проєкт та відкрити для відвідувачів основну експозицію новозбудованого сучасного Музею планують у 2023 році з нагоди 90-х роковин Голодомору.

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