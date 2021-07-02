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У Львові презентували концепцію Національного музею Голодомору-геноциду

Андрій Котенський

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У Львові в п’ятницю, 2 липня, під час благодійного вечора презентували концепцію майбутнього новітнього музейного комплексу Національного музею Голодомору-геноциду. На зустріч завітало бізнес-середовище Львівщини, повідомляє Львівський портал.

Голова наглядової ради, співголова громадського комітету вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років Іван Васюник повідомив, що музей стане першим у світі цілісним Музеєм Голодомору, він об’єднає українців та буде символом незламності української нації в минулому, сучасному і майбутньому.

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«Коли ми говоримо про музей, то ми говоримо про такий сучасний комплекс, якого ще немає в Україні. Це не лише місце пам’яті, це – науковий центр, що надихатиме українців у всьому світі, міжнародну спільноту та їх лідерів на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та забезпечення прав людини. Створюємо новітній цілісний музейний простір для правдивої оповіді про Голодомор-геноцид українського народу», – повідомив Іван Васюник.

За його словами, будівництво другої черги Національного музею Голодомору-геноциду розпочато у 2017 році й буде завершено у 2023 році до 90 річниці Голодомору.

Як раніше повідомляв Львівський портал, будівництво музею призупинили, коли до влади прийшов президент утікач Віктор Янукович. Лише у 2016 році розпочався процес затвердження будівництво другої черги музею. У 2017 проєкт отримав схвальні відгуки від ЮНЕСКО. Це важливо, бо музей будується на схилах Дніпра. Висновок свідчить, що він не пошкоджує природу річки.

До цього президента і Раду просили не обрубувати фінансування зведення Національного музею Голодомору, адже розбудови цілісного музейного комплексу Україна та світ чекає майже 90 років.

Наприкінці 2020 року в Україні презентували краудфандингову платформу «Зерна правди», аби залучити благодійні внески з метою створення та втілення проєкту основної експозиції Музею Голодомору.

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