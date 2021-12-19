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ПЦУ може послабити або скасувати піст на Новий Рік, – Епіфаній

Ольга Денисяка

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На 31 грудня і на 1 січня Православна церква України може послабити піст або взагалі скасувати на два дні, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

За його словами, в деяких помісних православних церквах уже є традиція, коли 31 грудня та 1 січня послаблюють або скасовують піст.

«До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні. Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами», – сказав предстоятель ПЦУ.

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Як повідомляв Львівський портал, 28 листопада в українських православних і греко-католиків різдвяний піст. Триватиме він 40 днів – до 6 січня включно.

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