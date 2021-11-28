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У християн східного обряду починається Різдвяний піст

Вероніка Рой

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28 листопада в українських православних і греко-католиків різдвяний піст. Триватиме він 40 днів – до 6 січня включно. Про це повідомляє RISU.

В українських православних і греко-католиків він розпочинається 28 листопада (за новим стилем) і триває до 6 січня включно. Натомість у римо-католиків він розпочинається 3 грудня і триває до Надвечір’я Різдва за новим стилем, тобто до 24 грудня.

Різдво Христове, як і свято Воскресіння Господнього, належить до найбільших празників у році, тому піст перед Різдвом творився на зразок Пасхального посту і навіть носить назву Чотиридесятниці.

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Час посту – це насамперед час очищення душі та приготування особи до відзначення світлого християнського свята, зокрема події приходу у світ Ісуса Христа.

Піст для християн супроводжується частою молитвою та прийняттям Святих Таїн, які повинні бути постійною практикою християн і не в час посту.

Головна мета посту, встановленого ще у ранні століття християнства, – духовне очищення людини. Тому піст – це відмова не тільки від скоромної їжі, але й від гріховних думок, згубних пристрастей і звичок для того, щоб можна було з чистим серцем зустріти свято Різдва. Без молитви і покаяння піст може стати лише дієтою.

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