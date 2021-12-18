З'явились деталі смертельного обвалу шахти на Львівщині

17 грудня на шахті «Надія» у Червоноградському районі Львівщини стався обвал породи під час якого загинув 35-річний гірник. В момент обвалу в шахті було 10 шахтарів. Правоохоронці відкрили кримінальну справу та проводять розслідування. Про це повідомляє Львівський портал.

Обвал на шахті «Надія» відбувся на глибині 456 метрів, довжина обвалу – близько трьох метрів. Під завал потрапив 35-річний гірник. Травмованого гірника вдалось оперативно витягти із під завалу, однак, від отриманих травм, він помер.

У департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА повідомили, що під час обвалу в шахті перебували 10 гірників, на ділянці, де виник обвал, було 8 осіб.

Водночас у поліції Львівщини заявили, що відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, що передбачене вказаною статею –позбавлення волі на термін до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

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Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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