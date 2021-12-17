На Львівщині під час обвалу на шахті загинув 35-річний гірник

16 грудня на шахті «Надія» у Червоноградському районі Львівщини стався обвал породи. Внаслідок чого загинув 35-річний гірник. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик.
На шахті стався обвал породи на глибині 500 метрів. Під завал потрапив 35-річний гірник. Чоловік загинув.
«О 18:12 надійшла інформація від ДСНС що на шахті «Надія» стався обвал породи на глибині 500 м. Працівник шахти 1986 року народження, який потрапив під завал породи – загинув. Щирі співчуття рідним», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що розташована в місті Соснівка Червоноградського району Львівщини.
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Ольга Денисяка