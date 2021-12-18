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У Львові запрацювало ще одне інсультне відділення

Ольга Денисяка

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На базі Першого територіального медичного об’єднання на Навроцького (8-ма лікарня) відкрили інсультне відділення. Про це йдеться у Facebook об’єднання.

В новостворене інсультне відділення вже доправили першу пацієнтку. Після проведеного обстеження жінка отримала тромболітичну терапію з використанням препарату «Актилізе», який є найчасучаснішим і єдиним припаратом в лікуванні ішемічного інсульту.

Інсультне відділення розраховане на 53 пацієнта і може приймати людей з усіма 4 видами інсультів:

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  • ішемічний;
  • геморагічний;
  • субарахноїдальний;
  • транзиторна ішемічна атака

Медики застерігають, що в Україні щороку трапляється близько 150 тисяч інсультів. Кожна 30 хвилин від них помирає одна людина. Здебільшого ці смерті пов’язані із тривалим транспортуванням хворого до лікарні.

Нове відділення дозволить оперативно доставляти пацієнтів з будь-якої точки Південної частини Львова і зберегти «золотий час порятунку»: при інстульті важливо надати медичну допомогу у перші 4 години.

Відтак лікарі наголошують: негайно викликайте швидку, якщо помітили в себе, чи в людини поряд наступні симптоми:

  • порушення мовлення
  • порушення координації
  • порушення симетрії обличчя.

Як повідомляв Львівський портал, всі лікарні Львова реорганізували у три територіальні медичні об’єднання. Роботі першого з них, ТМО «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», депутати дали старт наприкінці листопада.

Згодом запрацювали ще два територіальні медичні об’єднання (ТМО) Львова: планової допомоги та акушерства й гінекології.

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