У Львові врятували життя хлопчика з мозковою комою та ураженими органами після Covid

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі медики врятували життя 16-річного хлопчика, який після коронавірусу мав мозкову кому, ниркову, печінкову, серцеву та дихальну недостатності. Про це Львівському порталу повідомили в медзакладі.

Лікарям нещодавно вдалось врятувати життя 16-річному хлопчику із мультисистемним запальним синдром, після перенесеного COVID19. Хлопчик мав мозкову кому, ниркову, печінкову, серцеву та дихальну недостатності.

«Хлопчик потрапив до нас у відділення реанімації в критично важкому стані: в мозковій комі, із нирковою, печінковою, серцевою, дихальною недостатністю, важкою тромбоцитопенією, та важкою коагулопатією, і

завдяки вчасно та правильно поставленому діагнозу та призначеному лікуванні, а також із використанням апарату «Prismaflex» нам вдалось врятувати дитину, і вже сьогодні він виписаний додому», – розповіла лікар-педіатр Віта Волощук.

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Медики зазначають, що врятувати життя дитині вдалось завдяки новому апарату «Prismaflex». Апарат рятує дітей при гострих критичних станах, зокрема при важких перебігах мультисистемного запального синдрому після перенесеного COVID19 та інших недуг.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЗУСДМЦ єдине у західному регіоні забезпечує надання медичної допомоги дітям, шляхом використання екстракорпоральних методів

детоксикації, зокрема – апаратом Prismaflex. Ця терапія застосовується дітям, що знаходяться в життєво-загрозливих станах, які спричинені ускладненнями різноманітних захворювань нирок, легень, серця та печінки, інфекційних процесів, які перебігають з поліорганною недостатністю.

ЗУСДМЦ єдиний на заході України забезпечує надання допомоги дітям з гострими отруєннями, більшість з яких потребують застосування даного методу терапії.

«Цей апарат вперше у Львові, і саме у нас, з’явився близько 10 років тому. За цей час вдалось врятувати сотні маленьких життів. Але із збільшенням потоку пацієнтів, із проблемами ниркової, печінкової, та серцевої недостатності, у нас виникла потреба у придбанні другого апарату для проведення низькопотокових процедур гемокорекції у важкохворих діток. Виникали ситуації, що одночасно підключення до апарату потребували двоє діток, і ми як лікарі, змушені були приймати

нелегкі рішення», – розповідає завідувач відділенням реанімації ЗУСДМЦ Роман Собко.

Використання цього апарату дає змогу лікарям рятувати більше 20 діток протягом року із поліорганною недостатністю. Тепер, переконані лікарі, вдасться врятувати ще більше дітей не

лише зі Львова та області, а й з інших областей, адже такий апарат є не у кожній області.

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