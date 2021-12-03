Різдвяний ярмарок у Львові відкриється 17 грудня

Традиційний Різдвяний ярмарок у Львові відкриється з 17 грудня на двох локаціях: на алеї перед Оперним театром та на площі Ринок. Відповідне рішення у п’ятницю, 3 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, мерія дозволила проведення Різдвяного ярмарку у Львові. Його організацією, як завжди, займатиметься компанія «Львівські ярмарки».

Відкриється традиційний Різдвяний ярмарок напередодні дня святого Миколая, 17 грудня, і триватиме до 20 січня. Дерев’яні хатинки з сувенірами та смаколиками облаштують на проспекті Свободи та на площі Ринок.

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Режим роботи ярмарку: у робочі дні – з 11:00 до 22:00 год., у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00 год.

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Різдвяний ярмарок має працювати з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Також організаторів зобов’язали прибирати й утримувати територію у належному стані, забезпечити роздільний збір сміття, встановити необхідну кількість смітників, біотуалети та ознакування із евакуаційними виходами.

За дотриманням порядку під час Різдвяного ярмарку будуть стежити муніципали.

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