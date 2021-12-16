Водіїв просять не паркувати автівки на трамвайних коліях на вулицях Київській та Русових

ЛКП «Львівелектротранс» просить водіїв приватного автотранспорту не паркуватися на трамвайних коліях на вулицях Київській та Русових, а також на вулиці Героїв УПА, де проходить контактна тролейбусна мережа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Водіїв закликають не залишати автівки на трамвайних коліях на вулицях Київській та Русових для безперешкодного проведення обкатки трамвайних колій та тролейбусних мереж.

«Буде проводитися обкатка трамвайних колій та тролейбусних мереж. Адже плануємо, що з 19 грудня рух електротранспорту на вул. С.Бандери буде відновлено», — додали в ЛКП «Львівелектротранс».

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Як повідомляв Львівський портал, вже у суботу, 18 грудня, для транспорту повністю відкриють вулицю Степана Бандери у Львові.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут відремонтували трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконувала компанія «Онур». Загалом вони обійшлися міському бюджету у 209,5 млн грн.

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Фото: ЛМР