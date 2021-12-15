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Вулицю Бандери у Львові відкривають для проїзду

Вероніка Рой

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У суботу, 18 грудня, після масштабної реконструкції повністю відкриють для проїзду транспорту. Також цією дорогою вже пустять трамвай. Про це йдеться на сторінці ЛКП «Львіватодор» у Facebook.

На вулиці Бандери завершено основний об’єм робіт на дорожньому полотні. Тому вже у суботу о 15:00 год. відкритою вулицею пустять автівки та трамваї.

«Як і обіцяли, до свята Миколая вулиця Бандери буде повністю проїзною. Нагадаю, що ділянка від вулиці Городоцької до вулиці Федьковича стала пішохідною зоною, тут зможуть проїжджати лише трамваї», – прокоментував директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

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У рамках реконструкції вулиці ще мають облаштувати підпірну стінку та транспортний хаб на перетині вулиць Бандери та Чупринки. Також залишається завершити благоустрій території, зокрема тут мають висадити близько 80 дерев.

Нагадаємо, реконструкція вул. Степана Бандери у Львові стартувала торік 28 вересня. Тут відремонтували трохи більше 1 км дороги. Всі роботи виконувала компанія «Онур». Загалом вони обійшлися міському бюджету у 209,5 млн грн.

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Фото: ЛКП “Львівавтодор”

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