Рада прирівняла електронні сигарети до звичайних. Що це змінює?

На зсіданні 16 грудня Верховна Рада в цілому ухвалила антитютюновий законопроєкт №4358. Він має врегулювати пристрої для паління, прирівнявши їх до звичайних сигарет. Про це у Facebook повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

«За» проголосували 317 депутатів. Законопроєкт прирівнює пристрої для нагрівання тютюну та електронні сигарети до звичайних. Тепер їх не можна буде курити в громадських приміщеннях.

Окрім того, такі тютюнові вироби більше не зможуть придбати неповнолітні. Також їх не можна рекламувати.

Попередження про наслідки куріння буде комбінованим (картинка + текст) і займатиме 65% від розміру пачки. Також 30% пачки займатиме попередження на упаковках електронних сигарет і рідин для них.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, з 1 січня 2021 року в Україні заборонили продаж електронних сигарет людям, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Порушникам можуть виписати штраф від 6 800 до 13 600 гривень за продаж електронних сигарет дітям – від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.