Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкращим іноземним кадетом британської Королівської військової академії сухопутних військ у Сандгерсті.

Павло Лейсі став найкращим іноземним кадетом 2021 року у Великій Британії та отримав особливу відзнаку – Міжнародний Меч. Нагороду українцю вручила її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії в честь королеви Англії.

Львівський портал розповідає історію 20-річного курсанта, який повернувся до Львова і попереду в якого ще я два роки навчання у рідній Alma mater.

Хто такий Павло Лейсі?

Народився Павло Лейсі в Сумській області у місті Шостка. Мати – українка, а батько – американець, проте сім’я вирішила жити в Україні.

Маючи чудове знання англійської, хлопець обрав навчання в Україні. Спершу закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Після цього вибирав між львівською та одеською академіями. Проте його вибір пав на Національну академію сухопутних військ і у Львові, адже вона співпрацює з міжнародними партнерами. Так, хлопець вступив на факультет ракетних військ та артилерії на спеціальність «Артилерійська розвідка».

З юних років Павло мріяв стати військовим і першим зі своєї сім’ї розпочав військову кар’єру. Батьки завжди підтримували його вибір, але мали перестороги через війну з Росією. Сьогодні ж Павло не шкодує про свій вибір та переконаний: ті знання, які він отримав, врятують ще не одне життя.

Як Павло Лейсі потрапив на навчання до Великої Британії

У 2019 році Павло Лейсі дізнався, що його побратим з факультету ракетних військ та артилерії Нацакадемії сухопутних військ Сагайдачного Артем Бараненко отримав меч найкращого закордонного випускника Британії. Це й стало для нього стимулом потрапити на навчання у Королівській Академії Сухопутних військ Сандгерст.

Тоді ж, на другому курсі, Павло подав заявку, щоб пройти відбір на навчання у Британії. Після подання заявки, на третьому курсі, хлопець мав пройти ряд випробувань: скласти тести з фізичної підготовки та англійської мови. З 15 охочих, після цих тестів, було відсіяно 8 курсантів, а на навчання до Британії обирали лише одного.

Через два місяці, після прохідних випробувань, хлопець пройшов фінальний тест з англійської мови та набрав 6,5 балів з 9, що виявилося найкращим результатом. То ж, коли юнак повернувся в Академію сухопутних військ, йому сповістили, що він їде на навчання до Великої Британії.

З чого почалося навчання в британській академії

Навчання Павла Лейсі у Британії розпочалося у 2020 році. Через ситуацію з коронавірусом у світі, спершу хлопця скерували на двотижневу самоізоляцію в академію, де капітани проходять вищу кваліфікацію.

Хлопця одразу прийняли на «фазу В» – туди прибувають інтернаціональні курсанти, які розмовляють англійською без проблем. На «фазу А» – приїжджають, на два місяці раніше, курсанти котрі не зовсім добре розмовляють англійською, або не розуміються на письмі. Їх за ці два місяці «підтягують» до потрібного рівня. Адже навчання у Королівській Академії Сухопутних військ Сандгерст відбувається повністю англійською мовою.

«Мені пощастило, адже мати у мене українка, а батько – американець. Ми в сім’ї багато розмовляємо англійською мовою. Також в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного ми мали пари з вивчення англійської. На них усі доповіді та розмови – велися англійською мовою, так ми вдосконалювали свій розмовний рівень», – розповів Павло Лейсі.

Як проходило навчання в Королівській Академії

Після “фази В” курсантів направили в Королівську Академію Сухопутних військ Сандгерст, де розпочалося їх 44-тижневе навчання, яке поділялося на три курси. Весь набір складався з 285 людей. Проте завершити навчання не всі, лише 260 осіб. Кількох курсантів відрахували, або залишили на повторний курс. Загалом участь у навчанні взяли представники із 22 країн і лише 26 курсантів не були британцями. З України цього року на навчання зарахували лише Павла.

Павло Лейсі каже, що Британська академія більше сфокусована на практику. Теорію курсантам видають перед польовим виходом, а їх вже тестують на практиці та допомагають, якщо студент чогось не розуміє.

Перший курс складався зі стандартних військових атрибутів навчання: як ходити стройовим кроком, як чистити зброю та як з неї правильно стріляти.

На першому курсі всі студенти за традицією навчаються в Old College. На другому курсі вони переїхали в New College з кращими умовами. Обидві будівлі історичні та добре збереглися.

На другому курсі вивчали, як правильно вести атаку та оборонні операції.

«Пам’ятаю польовий вихід. Ми тоді не спали чотири дні, копали траншеї у протигазах, до того ж у сильну зливу. Моральний стан курсантів був дуже низький, тому я намагався підтримувати їх, як тільки міг. Британські курсанти більш звикли до цього, але мої друзі з теплих країн важче переносили такі умови. Я віддав їм свої теплі речі. Кажу: беріть тобі більше потрібні ніж мені зараз. Вони були дуже вдячні. Тепер – це переросло у дружбу на все життя», – згадує Павло.

На третьому курсі, завершальному, вивчали операції у місті, як штурмувати будівлі з машин та гвинтокрилів, а також вивчали різновиди сучасної техніки. Тоді ж почалося навчання із командування ротою – курсантів призначали командирами роти у різних польових виходах.

«Це настав той момент, коли обирали претендентів на нагородний меч. Їх є два – міжнародний та британський. То ж кожна рота обирала кращого міжнародного та кращого британського курсанта на своєму курсі. На моєму було три роти, тобто обрали шість людей, по троє претендентів на кожен вид меча», – згадує Павло.

Якось влітку курсанти виїхали на польовий вихід до Німеччини, де в навчально-ігровій формі вони воювали з американськими військовими. Американці грали роль ворога, а курсанти мали зайняти їхні позиції та атакувати. Остання атака була в змодельованому місті по дев’ять будинків на кожну роту. Там командиром роти став британський курсант, а Павла було обрано його заступником. Курсанти успішно втілили план та завдали найбільшого ураження «противнику».

Павло також розповів, що навчання у Британії дало йому дуже багато корисних знань, які він може передати своїм побратимам в Україні, а в майбутньому дасть змогу працювати з підрозділами НАТО.

«Україна є країною, котра хоче вступити в НАТО, проте наразі країна агресор цього зробити не дозволяє», – зауважує молодий військовий.

По закінченні навчання у Британії, у характеристиці хлопця зазначили, що він добре себе проявив. Та після отримання ним капітанського рангу в Україні, готові прийняти назад до британської Королівської військової академії сухопутних військ у Сандгерсті у якості викладача.

Павло Лейсі бачить своє майбутнє в Україні

Навчатися у Британії хлопцю сподобалося, але він зауважує, що сама Україна та українська нація його серцю рідніші.

«Я обрав Україну тому, що вона на цей час перебуває у дуже важкому стані. Потрібно відстоювати нашу честь та гідність. Не можна просто так виїжджати в іншу країну – навчатися там, залишатися. Потрібно піклуватися про свою рідну країну», – сказав Павло Лейсі.

Павло все ж зізнається, що з радістю прийняв би запрошення стати викладачем у Британії, але наразі не зміг би цього зробити, бо потрібно завершити те, що відбувається на сході України. Не можна просто так покинути країну у стані війни, зазначає він.

Про плани на майбутнє

Після завершення навчання хлопець мріє отримати офіцерське звання та працювати командиром військового формування у підрозділах України. А коли досягне капітанського рангу, сподівається стати українським військовим аташе та працювати у країнах членах НАТО.

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