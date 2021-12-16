ОСТАННІ НОВИНИ

Греція вимагатиме від всіх туристів covid-тест для в’їзду

Ольга Денисяка

|

Уряд Греції ухвалив, що всі мандрівники повинні мати негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус для в’їзду до країни з 19 грудня. Про це пишу УП з посиланням на Bloomberg.

Нова вимога стосується як повністю вакцинованих іноземців, так і тих, хто не має щеплення проти коронавірусу. Обмеженню підлягають також і туристи з країн-членів Європейського Союзу.

Без тесту можуть в’їхати лише ті мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні перед в’їздом до Греції менше, ніж 48 годин.

Уряд Греції ухвалив таке рішення через ризики поширення нового штаму вірусу Омікрон. Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, за останні 28 діб у Греції виявили понад 165 тисяч випадків зараження.

Реклама партнерів

З18 листопада в Греції запровадили нові обмеження для невакцинованих: їм заборонено відвідувати не лише ресторани та кав’ярні, а й музеї, кінотеатри та інші громадські місця.

Як повідомляв Львівський портал, уряд Італії також посилив правила в’їзду в країну через поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Обмеження торкнуться українців та навіть вакцинованих жителів Євросоюзу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони
Омелян Шевчук
Новорічне диво від «АТБ»: чек на 200 гривень може перетворитися майже на 2 мільйони

Напередодні новорічних свят і Різдва найбільша за багатьма показниками торговельна компанія України «АТБ-Маркет» приготу...

ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая
Вероніка РОЙ
ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п'ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти ма...

Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива
Вероніка РОЙ
Відмова від поліетилену: скільки тепер коштують пластикові пакети та яка є альтернатива

З 10 грудня в Україні запрацювали обмеження щодо обігу поліетиленових пакетів. Відтепер у магазинах і супермаркетах біль...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів