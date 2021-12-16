Де на Львівщині зустріти святого Миколая: локації

На Львівщині діятимуть щонайменше вісім резиденцій святого Миколая, куди мешканці області можуть повести своїх діток для зустрічі із Чудотворцем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Трускавець

У Трускавці святий Миколай під час новорічно-різдвяних свят прийматиме своїх гостей у казковій резиденції. З Миколаєм можна буде поспілкуватись, познайомитися з його помічниками.

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Вартість: квиток для дитини коштуватиме 100 грн, для дорослого – 20 грн.

Деталі – за телефоном 096 935 6858.

Борислав

У Бориславі резиденцію святого Миколая працюватиме з 11 до 19 грудня у ресторані «Шахтарочка» вул. Потік.

Вартість: квиток для дитини коштуватиме 130 грн, для дорослого – 10 грн.

Час: будні – з 17:00 до 20:00 год., вихідні – з 14:00 до 20:00 год.

Для груп резиденція працює у будні з 10 до 17 за попереднім записом: 097 777 16 43.

Розділ

У Роздолі резиденція святого Миколая з 15 до 19 грудня працюватиме у Старій Школі, що на вулиці Січових Стрільців, 9. На маленьких гостей святого Миколая чекають: ігри, танці та конкурси, майстер-класи, екскурсія по музею Святого Миколая, запашне какао та тістечка, святкова фотозона, зустріч та незабутні фото зі Святим Миколаєм. Тривалість події становить 1,5 години.

Вартість: квиток для дитини коштуватиме 200 грн.

Знижка для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 10%, знижка для груп 15+ учасників – 10%. Діти віком до 10 років можуть брати участь разом з одним із батьків.

Час: 12:00 – 20:00 Нова група – щогодини.

Детальніша інформація та запис на гостину до Миколая – за номером 067 347 08 77.

Для навчальних закладів поза межами Роздолу організують транспортування.

Новий Розділ

З 13 грудня у міському будинку культури «Молодість», що на проспекті Шевченка, 13, теж розпочала свою роботу казкова резиденція святого Миколая. Усі бажаючі можуть зробити незабутнє фото, розповісти вірш, заспівати пісню, отримати позитивні враження та святкові емоції, а ще допомогти врятувати життя маленькому Вітальчику Головченко.

Телефон для довідки: 0639051605.

Деревач

До 20 грудня працюватиме резиденція святого Миколая і на території комплексу Casa Riccа у селі Деревач. Назва програми – «Викрадене свято або заплутана справа небесної канцелярії». На маленьких відвідувачів очікує нове захоплююче дійство в казкових декораціях з розвагами та квестами.

Вартість: квиток для дитини коштуватиме 350 грн

Час: початок заходів – 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Запис за телефоном: 093 184 26 29. Для учнівських груп передбачений трансфер автобусом від школи до резиденції і назад.

Давидів

Дивовижна резиденція святого Миколая до 9 січня працюватиме на території комплексу «Галицька корона» у селі Давидів, що біля Львова. У програмі – різдвяний кінотеатр для наймолодших гостей, анімація від гнома Веселуна з солодким майстер-класом для діток, різдвяний вуличний ярмарок зі смаколиками. А 19 грудня заплановане святкове дійство-сюрприз.

Вартість: квиток для дитини – 250 грн у супроводі одного дорослого. Для груп від 10 діток – 200 грн.

Час: 14:00 – 20:00

Попередній запис обов’язковий: 096 004 51 30.

Зіболки

Активно триває запис у Резиденцію Святого Миколая в таборі «Росинка» у Зіболках. П’ята ювілейна «Зимова казка» здивує приємними сюрпризами. На гостей чекає казкова пошта з вітальними листівками для Святого Миколая, весела подорож лісовими стежками до резиденції, по дорозі – зустріч з Королевою Лісу та казковими героями.

Також планується перегляд відеосюжету у лісовому кінопалаці та зустріч зі Святим Миколаєм. Маленькі відвідувачі отримають солодкий подарунок та новорічну іграшку.

До резиденції запрошують організовані групи зі шкіл та садочків. Деталі та запис – за телефоном 0980692622

Бендюга

У неділю, 19 грудня, серед казкової атмосфери соснового лісу при церкві Покрови Пресвятої Богородиці у селі Бендюга на наймолодших мешканців чекатиме Миколай разом із помічниками. Добратись з Червонограда можна машиною за 5-7 хвилин.

Вартість: квиток можна придбати на рецепції у Червоноградській міській раді за 100 грн У вартість входить: зустріч із святим Миколаєм, солодкий гостинець від Миколая, смачний гарячий чай, участь дітей у майстер – класі, танці і банси для наймолодших, красиві локації-фотозони. Кожних пів години буде розважальна програма для діток.

А о 17:00 відбудеться міні – вистава від місцевих дітей та молоді. Також буде невеличка ватра, багато смаколиків, хороший настрій та справжня передріздвяна атмосфера.

Час: 16:00 – 19:00

Нагадаємо, Львівський портал також писав про те, де у Львові можна зустріти святого Миколая. Всі локації і ціни – тут.

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