ТОП-5 локацій у Львові, де шукати святого Миколая

Цьогоріч у Львові діятиме щонайменше п’ять локацій, де маленькі мешканці міста зможуть зустріти святого Миколая. Діти мають можливість не лише взяти участь у багатьох розвагах та конкурсах, а й отримати подарунок від Чудотворця. Деякі резиденції вже приймають маленьких львів’ян у гості, проте більшість розпочнуть свою роботу за декілька днів.

Львівський портал зібрав найпопулярніші локації, куди у Львові можна повести дитину на зустріч із святим Миколаєм.

Локація №1. «Оселя святого Миколая» у Митрополичих Садах

Цьогоріч маленькі львів’яни зможуть відвідати «Оселю святого Миколая» у Митрополичих Садах. Завітати у гості до Миколая малеча зможе з 17 до 20 грудня. На гостей чекає театралізована інтерактивна вистава (із залученням дітей), особиста зустріч та фото із Миколаєм, одарунки, солодощі та частування гарячі напої.

Розклад: працюватиме «Оселя святого Миколая» о 13:00 год., о 15:00 год., о 17:00 год. та 19:00 год.

Вартість: дитина до 3-ох років разом із одним дорослим – 125 грн, дитина та один дорослий – 425 грн.

Зауважимо, для відвідин «Оселі святого Миколая» обов’язкова попередня реєстрація:

реєстраційна форма на 17 грудня – https://forms.gle/s8bStEzCZpWF4qew9

реєстраційна форма на 18 грудня – https://forms.gle/cSCwKRVrq7y8X6oi7

реєстраційна форма на 19 грудня – https://forms.gle/zyPCYhsGHxUAs31W7

реєстраційна форма на 20 грудня – https://forms.gle/DY8E7hFajxDBhH5S6

або за номером: – 067 609 02 07

Локація №2. «Хатинка Миколая» у Шевченківському гаю

«Хатинка Миколая» у Шевченківському гаю працюватиме 18 та 19 грудня. Тут малеча зможе відвідати хатинку, зустрітися з Миколаєм та отримати від нього подарунок.

Розклад: працюватиме «Хатинка Миколая» з 13:00 год. до 18:00 год.

Вартість: квиток на одну дитину та одного дорослого вартує 200 грн.

Квитки можна придбати за попереднім продажем або у касі музею в день проведення заходу.

Локація №3. Резиденція святого Миколая у Парку культури

Завітати у гості до святого Миколая малеча може у його резиденції в Парку культури. Тут маленькі львів’яни зможуть подивитися невеличку виставу від сніговика, янгола та Миколая. Крім цього, на них чекають подарунки і святкова різдвяна фотозона.

Розклад: резиденція святого Миколая в Парку культури працюватиме до 4 січня щодня з 12:00 до 19:00 год.

Вартість: за одну дитину доведеться заплатити 250 грн.

Записатися можна за телефоном: 0987622248.

Локація №4. Резиденція святого Миколая на Сихові

У Центрі Довженка на Сихові теж запрацює резиденція святого Миколая. Тут малеча зможе зустрітися з Чудотворцем і отримати подарунок.

Розклад: працюватиме резиденція святого Миколая на Сихові з 16 по 19 грудня включно, з 14:00 до 21:00 год.

Вартість: квиток коштує 80 грн, сюди вже включений подарунок. При купівлі квитка можна обрати конкретний час. Таким чином організатори хочуть уникнути масового скупчення людей.

Придбати квитки можна за цим посиланням.

Локація №5. Головна резиденція святого Миколая у парку Знесіння

Дітлахи разом зі своїми батьками зможуть відвідати святого Миколая у Головній офіційній резиденції, що у Львові на вул. Старознесенській, 70 на території Kavalier Boutique Hotel. Малеча зможе завітати до святого Миколая у гості, розповісти йому свої побажання та отримати приємні і цікаві подарунки.

Роклад: працюватиме резиденція до 20 грудня.

Вартість: у будні з 18:00 до 20:00 год. квиток коштуватиме 410 грн, а з 10:00 до 18:00 год. – 320 грн. У вихідні з 18:00 до 20:00 год. квиток вартуватиме 490 грн, з 10:00 до 18:00 год. – 370 грн. 18-19 грудня вартість вхідного квитка протягом всього дня становить 490 грн.

Деталі та резерв за номером: 093 884 57 07.

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Фото: lutsk.eu, Парк культури, Kavalier Boutique Hotel, Центр Довженка