57% львів’ян повністю вакцинувались від коронавірусу

Станом на 16 грудня 57,7% мешканців Львова отримали дві дози вакцини від коронавірусу, тобто є повністю вакцинованими. Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Так, 65% львів’ян отримали першу дозу covid-вакцини, а 57,7% мають два щеплення та є повністю вакцинованими.

Водночас, за даними ЛОДА, загалом на Львівщині проведено 1 785 183 щеплення. З них 832 833 – другою дозою.

Нагадаємо, на Львівщині знизились показники вакцинації від коронавірусу, тому мешканців закликають робити щеплення, аби безпечно відсвяткувати Новий рік та Різдво.

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Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

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