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З ожеледицею у львівських парках боротимуться по-новому

Вероніка Рой

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Для боротьби з ожеледицею у львівських парках планують  використовувати щебеневий відсів для посипання доріжок . Використання такої суміші не несе загрози зеленим насадженням як сіль, є більш естетичним та економним за використання піскосуміші. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова.

За її словами, у Львові вивчали імовірність використання щебеневого відсіву у парках, а не просто піску чи солі із піском. Зараз вирішили проекспериментувати і виявили, що це виглядає доволі естетично та зручно.

«Наразі усі парки поступово закуповують щебеневу суміш. Втім кожний з них ми розглядали окремо та врахували особливості. Наприклад, у парку «На Валах» є сходи, які ми вирішили, що все ж потрібно посипати сіллю. Натомість там, де немає сходів, ухилів чи значних нерівностей, то ми будемо поступово переходити на відсів. Пісок в принципі, сам по собі, є безпечним, але неестетично виглядає, у плані того, що забруднює все навколо. Натомість небезпечною залишається сіль, яка шкодить насадженням. Але якщо пісок використовувати без солі, то він просто змерзається, і його навіть розсипати неможливо», – каже Олександра Сладкова.

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Також вона зауважує, що щебеневий відсів не є дуже дорогим, тому що це є відходи із кам’яних кар’єрів, яких в Україні є досить багато.

«Тому ми хочемо у парках максимально перейти на щебеневий відсів, тим паче, що там це зробити – не проблема. Відсів проблемно використовувати лише на проїзній частині. Окрім того, відсіву потрібно менше, адже пісок необхідно постійно розкидати, а щебінь залишається на доріжках. Навесні ж його теж не обов’язково збирати, можна просто змести на ґрунт, адже ці камінці не нестимуть ніякої шкоди», – додала керівниця управління екології та природних ресурсів.

Нагадаємо, у парках Львова вже пробували реалізувати пілотний проєкт, під час якого вперше використали кавову гущу для боротьби із ожеледицею. Такий спосіб боротьби з ожеледицею використовували у парку «700-річчя Львова».

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Фото: Олександра Сладкова

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