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У Львові вперше прооперували дитину з діркою в серці

Аліса Белей

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У міській клінічній дитячій лікарні, що вулиці Пилипа Орлика у Львові вперше провели кардіохірургічну операцію хлопчику, у якого діагностували вроджену ваду серця. Про це йдеться на сторінці Першого територіального медоб’єднання Львова у Facebook.

У дитячі лікарні вперше провели операцію на серці дитини. Маленьким пацієнтом лікарні став 5-річний хлопчик Артем. Він народився з вадою серця – дефектом міжпередсердної перетинки.

Між лівим та правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. Медики кажуть, що без операційного втручання це призвело б до розвитку серцевої недостатності.

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Дефект у серці хірурги усунули через розріз усього у 8 см. Зробили його збоку, а не посередині грудної клітки. У лікарні стверджують, що це надсучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується та називається «бокова торакотомія».

Операція на серці Артема минула успішно, а дитина почуває себе добре, кажуть медики.

Додамо, що у міській дитячій лікарні, яка увійшла до Першого територіального медичного об’єднання Львова, операція на серці Артема стала першою та наділі тут проводитимуть кардіохірургічні операції діткам. Так, щороку тут планують проводити 200-300 оперативних втручань.

Нагадаємо, у вересні цього року у львівській лікарні швидкої допомоги вперше в Україні провели трансплантацію серця дитині. Серце пересадили 13-річному хлопчику зі села Зарудці, що на Волині. Він хворів із липня, понад місяць пролежав у реанімації. Детальніше про це читайте тут.

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Фото: Oleg Samchuk

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