Словенія підписала декларацію про європейську перспективу України

Президент Володимир Зеленський підписав із прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею двосторонню декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Документ був підписаний у Брюсселі, де український президент бере участі у саміті «Східного партнерства».

«Дякую Янезу Янші за тверду підтримку України й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії», — написав Зеленський.

Реклама партнерів

Також глава держави уточнив, що Словенія стала сьомою країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Раніше документ підписали Литва, Латвія, Польща, Хорватія, Словаччина та Естонія.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook