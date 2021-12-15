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Словенія підписала декларацію про європейську перспективу України

Вероніка Рой

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Президент Володимир Зеленський підписав із прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею двосторонню декларацію про визнання європейської перспективи України. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Документ був підписаний у Брюсселі, де український президент бере участі у саміті «Східного партнерства».

«Дякую Янезу Янші за тверду підтримку України й важливу допомогу в імплементації реформ. Також обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії», — написав Зеленський.

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Також глава держави уточнив, що Словенія стала сьомою країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Раніше документ підписали Литва, Латвія, Польща, Хорватія, Словаччина та Естонія.

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