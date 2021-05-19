Четверта країна зобов'язалася підтримати вступ України до ЄС

Глава Української держави Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Каєю Каллас, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом, підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

Володимир Зеленський висловив подяку естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках.

«Знаю, що вчора ви були на Донбасі, зокрема на КПВВ «Станиця Луганська» та КПВВ «Щастя». Я дякую вам за це й від себе особисто, і від усіх громадян України. Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території», – зазначив Володимир Зеленський.

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Він також подякував Естонії за постійну допомогу в медичній реабілітації українських військовослужбовців та за виділення фінансової допомоги в розмірі 500 тис. євро на гуманітарні цілі в Донецькій та Луганській областях.

«Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН», – наголосила Кая Каллас.

Окрему увагу співрозмовники приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з Європейським Союзом. Володимир Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання.

За результатами переговорів Президент України та Прем’єр-міністр Естонської Республіки підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства.

Як відомо, до цього ще три країни офіційно зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС.

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