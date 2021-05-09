Вже три країни офіційно готові підтримати вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Глави держави.

«Лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи «Східне партнерство» та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу.», – йдеться у повідомленні.

Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.

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Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Егілс Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.

Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію, приєднавшись до кола найближчих друзів і партнерів України. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.

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